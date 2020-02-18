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Sakarya'da akrabalar arasında silahlı kavga: 3 yaralı

ADAPAZARI'nda akrabalar arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada silahların ateşlenmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

18.02.2020 06:28 | Son Güncelleme: 18.02.2020 06:28Sakarya'da akrabalar arasında silahlı kavga: 3 yaralı
ADAPAZARI'nda akrabalar arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada silahların ateşlenmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Gece saatlerinde, Mahallesi Setaltı Caddesi üzerinde akraba olan B.O. ve F.Y arasında iddiaya göre alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Bu sırada akrabaları olan A.T., B.O. ve F.Y.'nin oğlu H.Y. araya girmeye çalıştı. B.O. ve F.Y.'nin tabancalarını ateşlemesi sonucu araya giren 3 kişi yaralandı. verilmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil ekip ekipleri geldi. Olayda bacaklarından yaralanan A.T. ve B.O. Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, H.Y. ise Toyotasa Acil Yardım Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Silahlarını ateşleyerek 3 kişinin yaralanmasına neden olan B.O. ve F.Y. ise olayın ardından kaçtı. , 2 kişiyi yakalamaya çalışırken, soruşturma başlattı.


- Sakarya

Adapazarı, Karaköy, Sakarya, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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