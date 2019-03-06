Sakarya'da Akü Hırsızlığı Şüphelisi Tutuklandı

Sakarya'da 3 araçtan akü çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Erenler ilçesinde park halinde bulunan 3 aracın aküsünün çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek akü hırsızlığı yapan şüphelinin R.Ç. (37) olduğunu tespit eden ekipler, şüpheliyi Arifiye ilçesinde yakaladı.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.Ç, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Erenler, Sakarya, Güncel
Kaynak: AA