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Sakarya'da aranan kişi yakalandı

Sakarya'da çeşitli suçlardan aranan kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

28.02.2020 21:20 | Son Güncelleme: 28.02.2020 21:20Sakarya'da aranan kişi yakalandı
'da çeşitli suçlardan aranan kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.
Alınan bilgiye göre, ilçesi D-650 kara yolu üzerinde yol arama faaliyeti icra eden ekipleri durdurdukları otobüste kimliği olmayan, kendisinin otobüsün muavini olduğunu söyleyen bir kişinin hareketlerinden şüphelendi.
İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan araştırmada adının Ş.Ö. (34) olduğu tespit edilen şüphelinin kimlik sorgusunda hırsızlık, suç eşyasının satılması, firar gibi 5 suçtan arandığı 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak Ferizli Cezaevine gönderildi.

Pamukova, Jandarma, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

28.02.2020 22:56:03