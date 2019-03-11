11 Mart 2019, 13:04
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Sakarya'da Asayiş

Sakarya

Kocaali ilçesinde düzenlenen kaçak silah operasyonunda gözaltına alınan iki kişi serbest bırakıldı.

Kocaali ilçesinde düzenlenen kaçak silah operasyonunda gözaltına alınan iki kişi serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Kocaali İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, T.Ö. ve O.D'nin silah ticareti yaptığı ihbarı üzerine ortak operasyon başlattı.

Üç ayrı yerde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, ruhsatsız 5 tabanca, 5 kurusıkı tabanca ve 4 av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.Ö. ve O.D, jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Kocaali, Güncel
Kaynak: AA