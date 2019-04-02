Sakarya'da Asayiş

Sakarya
İl Jandarma
Komutanlığı Asayiş timlerince mart ayında yapılan sorgulamalarda araması olduğu tespit edilen 497 kişiden 73'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma asayiş timleri 1-31 Mart tarihlerinde 171 bin 909 kişiyi sorguladı.
Sorgulamalar neticesinde "Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası bulunan İ.Ö, "Silahla Yağma" suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.T, "İşyeri Dokunulmazlığı İhlal Etme" suçundan 2 yıl 7 ay hapis kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T, "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlamak" suçundan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan A.Ö. ile aynı suçtan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B'nin de aralarında bulunduğu 497 kişi yakalandı.
Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 73'ü tutuklanırken, 424'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Jandarma, Sakarya, Güncel
Kaynak: AA