01.06.2019 10:24
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Sakarya'da asayiş

Sakarya

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince mayıs ayında yapılan operasyonlarda yakalanan bin 248 kişiden 157'si tutuklandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince mayıs ayında yapılan operasyonlarda yakalanan bin 248 kişiden 157'si tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin mayıs ayında düzenlediği operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 kişinin de aralarında bulunduğu bin 248 şüpheli yakalandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 157'si tutuklandı.
Geçen ay gerçekleştirilen "ŞOK" uygulamalarında da 12 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 13 ruhsatsız kurusıkı tabanca, 231 farklı çap ve markalarda fişek ile çalıntı olduğu tespit edilen 7 otomobil, 4 motosiklet ele geçirildi.
Kumarla mücadele kapsamında ise 21 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.
Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, Güncel