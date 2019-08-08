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Sakarya'da asayiş

Sakarya'da geçen ay düzenlenen operasyonlarda, silahlı terör örgütüne üye olma ve değişik suçlardan gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.

08.08.2019 17:34 Sakarya'da asayiş
Sakarya'da geçen ay düzenlenen operasyonlarda, silahlı terör örgütüne üye olma ve değişik suçlardan gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, temmuz ayında çeşitli operasyon ve çalışmalar yürüttü.
Operasyonlarda haklarında "5607, 5809 ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, uyuşturucu madde ticareti yapma, kullanma ve bulundurma, hükümlü ve tutuklunun kaçması, parada sahtecilik, kasten öldürme, nitelikli dolandırıcılık, silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından hapis cezası ve aranması bulunan E.K, R.U, Ü.Ş, Y.U, B.K, V.P, C.K, B.Ç.Ş, M.O, S.Ö, O.K. ve M.K. olmak üzere 12 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

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