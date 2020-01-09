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Sakarya'da asayiş

Sakarya'da geçen yıl emniyet ekiplerince 57 bin 318 olaya müdahale edilerek, düzenlenen 316 operasyonda yakalanan 18 bin 167 şüpheliden 1093'ü tutuklandı.

09.01.2020 10:04 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:04Sakarya'da asayiş
'da geçen yıl emniyet ekiplerince 57 bin 318 olaya müdahale edilerek, düzenlenen 316 operasyonda yakalanan 18 bin 167 şüpheliden 1093'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2019 yılında meydana gelen olay sayısının bir önceki yıla göre yüzde 12 azalarak 24 bin 900 olduğu bildirildi.
Açıklamada, kişilere karşı meydana gelen olay sayısının da yüzde 14'lük azalmayla 10 bin 890 olduğu aktarılarak, mal varlığına karşı meydana gelen olay sayısının da yüzde 22 azalarak 4 bin 366 olduğu kaydedildi.
Sakarya ve çevresinde halkın huzur ve güvenliği için suç ve suçluyla mücadele kapsamında yürütülen mücadelenin 2020 yılında da kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.

Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

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