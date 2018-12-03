Sakarya'da Asayiş Operasyonları

Sakarya
'da kasım ayında düzenlenen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 469 şüpheliden 97'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, geçen ay çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Geçen ay 111 bin 47 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapan jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonlarda, "kasten öldürme", "tasarlayarak öldürme", "yağma", "yaralama", "hırsızlık" ve "uyuşturucu satın almak" suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 kişi ile çeşitli suçlardan aranan 461 kişiyi yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 469 kişiden 97'si tutuklandı.
Öte yandan, kasım ayı boyunca sorgusu yapılan 37 bin 655 araçtan 573'ünün trafikten men edildiği bildirildi.
Sakarya
03 Aralık 2018 Pazartesi 14:21