Sakarya'da AVM'den dezenfektanlı korona önlemi
Türkiye'de korona virüsünün görülmesinin ardından, Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan AVM'de girişlerde önlemler en üst seviyeye çıkartılarak, gelen vatandaşların el dezenfektanı uygulamasına geçildi.
11.03.2020 17:58 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:58
Türkiye 'de korona virüsünün görülmesinin ardından, Sakarya 'nın Serdivan ilçesinde bulunan AVM'de girişlerde önlemler en üst seviyeye çıkartılarak, gelen vatandaşların el dezenfektanı uygulamasına geçildi.
Türkiye'de görülen korona virüsü ardından Serdivan AVM'de önlemler en üst seviyeye çıkartıldı. Tüm temizlik işlemlerinde özel dezenfektan ürünleri kullanan AVM'nin giriş kapılarında da AVM ziyaretçileri için el dezenfektanı uygulamasına geçildi. Ayrıca AVM'nin kapalı olduğu saatlerde tüm alanlarda dezenfektan uygulaması yapılıyor. Temizlik hizmetlerini uluslararası bir firmadan alan AVM'de tüm hizmetlere ait Korona Eylem Planı ve önlemler ilgili birimlerce takip edilerek, titizlikte uygulanmakta olduğu duyuruldu. - SAKARYA
Türkiye'de görülen korona virüsü ardından Serdivan AVM'de önlemler en üst seviyeye çıkartıldı. Tüm temizlik işlemlerinde özel dezenfektan ürünleri kullanan AVM'nin giriş kapılarında da AVM ziyaretçileri için el dezenfektanı uygulamasına geçildi. Ayrıca AVM'nin kapalı olduğu saatlerde tüm alanlarda dezenfektan uygulaması yapılıyor. Temizlik hizmetlerini uluslararası bir firmadan alan AVM'de tüm hizmetlere ait Korona Eylem Planı ve önlemler ilgili birimlerce takip edilerek, titizlikte uygulanmakta olduğu duyuruldu. - SAKARYA
Kaynak: İHA
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