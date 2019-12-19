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Sakarya'da "Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı"

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir Başkanlığında "Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı" yapıldı.

19.12.2019 15:48 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:48 Sakarya'da
Valisi Ahmet Hamdi Nayir Başkanlığında "Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı" yapıldı.
Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen programa, Vali Nayir'in yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile diğer kurul üyeleri katıldı.
Yapılan faaliyetlerin değerlendirilip alınacak ek tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Müftülüğü yetkilileri bağımlılıkla mücadele konusunda yaptıkları çalışmalar hakkında birer sunum yaptı, istatistiki verilere dair bilgiler verildi.
Vali Nayir, toplantıda yaptığı konuşmada, bağımlılıkların küçük yaşlara kadar indiğine dair basında da istatistiki bilgilerin yer aldığını söyledi.
Kişi, aile ve toplum hayatını önemli ölçüde olumsuz etkileyen hususlardan olan bağımlılık yapıcı maddelerin büyük zarar verdiğini aktaran Vali Nayir, "Aynı zamanda teröre destek veren bir yapıya da sahipler. Terör örgütleri gelir kaynağı olarak bu tür bağımlılık yapan hususları tercih edip bundan istifade etmeye çalışıyorlar. Bu maddeler ele geçirildiğinde dünya genelindeki ve Türkiye'deki terör örgütlerine kaynak temini amacıyla yapıldığı daha net anlaşılıyor." ifadesini kullandı.
Vali Nayir, bu tür bağımlılık yapan maddelerin piyasaya çıkışını önlemeye yönelik adliye teşkilatı ve kolluk birimlerinin desteğiyle yürüttükleri çalışmaların olduğunu dile getirerek, "Diğer taraftan bağımlılık yapan maddelere talep oluşmaması için yapılacak çalışmalarda herkese düşen farklı görevler var. Bu konuda yalnızca adliyenin, kolluk birimlerinin çalışmalarının tek başına yeterli olmadığını biliyoruz. Milli eğitim teşkilatımızdan diyanet teşkilatımıza, üniversitelerimizden gençlik ve teşkilatımıza kadar her kurum ve kuruluşun insan hayatını faydalı şeylerle doldurma görevi de bulunuyor." dedi.

Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

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