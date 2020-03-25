Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Sakarya'da bakkallar evlere servis hizmeti verecek - Haberler

Sakarya'da bakkallar evlere servis hizmeti verecek

Sakarya Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Akdardağan, mahallelerdeki bakkal esnafın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü evinden çıkmayan vatandaşların evine servis hizmeti vermeye hazır olduklarını bildirdi.

25.03.2020 15:14 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:14
Sakarya'da bakkallar evlere servis hizmeti verecek
Sakarya Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Akdardağan, mahallelerdeki bakkal esnafın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü evinden çıkmayan vatandaşların evine servis hizmeti vermeye hazır olduklarını bildirdi.
Akdardağan, yazılı açıklamasında, koronovirüs nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bakkal esnafının, Sakarya Valiliği koordinesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ile koordineli çalışacağını belirtti.
Odalarının ve esnafın her zaman olduğu gibi bu zor günlerde de sorumluluk üstlenmeye hazır olduğunu vurgulayan Akdardağan, şunları kaydetti:
"Virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlığı olanlar ve evden çıkmayan tüm vatandaşlarımızın evlerine servis hizmeti veriyoruz. Sakarya Valiliğimiz talep etmesi durumunda, şehrimizdeki bakkallarımızın telefonlarını vererek koordinasyon ağını genişletebiliriz. Zaten mahallelerimizdeki bakkallarımız bu hizmeti başımızın tacı olan büyüklerimize veriyordu. Şimdi böylesine zor günlerde Vefa Grubu'na dahil olarak vatandaşımızın hizmetinde olacağız. Mahallemizin değerleri, başımızın tacı yaşlılarımız ve vatandaşlarımız için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Mahalle sakinlerinin yanı sıra sokağındaki bakkalına ulaşmak isteyen herkes '277 74 17' numaralı hattı arayabilecek."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Sakarya, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Sincan Cezaevi’nde bir tutukluda korona bulunduğu iddiasına yalanlama Haberler
Sincan Cezaevi'nde bir tutukluda korona bulunduğu iddiasına yalanlama
Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi Haberler
Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi
Askerler için alınan virüs önlemlerinin videosu paylaşıldı! Yemekhane detayı dikkat çekti Haberler
Askerler için alınan virüs önlemlerinin videosu paylaşıldı! Yemekhane detayı dikkat çekti
ABD’de tablo ağırlaşıyor! Vaka ve ölüm sayısı arttı Haberler
ABD'de tablo ağırlaşıyor! Vaka ve ölüm sayısı arttı
İstanbul’da korona günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günlere dikkat Haberler
İstanbul'da korona günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günlere dikkat
Koronavirüste ilk kez uzman açıklamalarının dışında ölüm gerçekleşti Haberler
Koronavirüste ilk kez uzman açıklamalarının dışında ölüm gerçekleşti
Kadın doktoru darbedip tutuklanan genç kızın ilk ifadesi ortaya çıktı Haberler
Kadın doktoru darbedip tutuklanan genç kızın ilk ifadesi ortaya çıktı
Siirtli amca, memleketinin lezzetini isteyince ekipler hemen getirdi Haberler
Siirtli amca, memleketinin lezzetini isteyince ekipler hemen getirdi

Son Dakika Güncel Haberleri

17:54: Denizli'de karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın öldü - Haber 17:54: Nijerya'da geçen sene şiddet olayları nedeniyle 21 bin kişi kayboldu - Haber 17:53: ANTALYA Eşi eve almayınca gözyaşı döktü - Haber 17:53: İZMİR 100 bin maske üretecekler - Haber 17:53: Kütahya'da asılsız 'korona' paylaşımına gözaltı - Haber 17:43: Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması - Spor 17:39: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı - Haber 17:00: ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi - Haber 16:54: Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Haber 16:27: Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı - Haber 16:16: Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım - Haber