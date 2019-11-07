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Sakarya'da baraj inşaatında toprak kaydı

SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yapımı devam eden baraj inşaatında toprak kayması meydana geldi.

07.11.2019 12:18 | Son Güncelleme: 07.11.2019 12:23Sakarya'da baraj inşaatında toprak kaydı
SAKARYA (İHA) – 'nın ilçesinde yapımı devam eden baraj inşaatında toprak kayması meydana geldi. Olayda yaralanan olmazken, bir otomobil kayan toprağın altında kaldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Sapanca ilçesi İkramiye Mahallesi'nde yapımı süren baraj inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede toprak kayması meydana geldi. Bu esnada şantiye bölgesinde park halinde bulunan bir otomobil kayan toprağın altında kaldı. Şans eseri yaralananın olmadığı olayda, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Konu ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. - SAKARYA

Sapanca, Sakarya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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