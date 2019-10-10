Haberler » Güncel » Sakarya'da 'Barış Pınarı Harekatı' için Fetih suresi okundu

Sakarya'da 'Barış Pınarı Harekatı' için Fetih suresi okundu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Sakarya'da tüm camilerde Fetih suresi okundu.

10.10.2019 11:19Sakarya'da 'Barış Pınarı Harekatı' için Fetih suresi okundu
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Sakarya'da tüm camilerde Fetih suresi okundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Fırat'ın doğusuna yönelik, Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı başlattı. TSK'nın Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde PKK/YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlandırılması için Türkiye genelinde olduğu gibi Sakarya'daki bütün camilerde de sabah namazı sonrasında Fetih suresi okunarak dua edildi.

Adapazarı ilçesinde bulunan Yeni Cami'de sabah ezanından sonra İl Müftü Vekili Mehmet Şahin ve Adapazarı İlçe Müftüsü Hamit Albayrak'ın katılımıyla Fetih suresi okunurken, Mehmetçik'in zaferi için edilen duaya cemaat de eşlik etti. - SAKARYA

Barış Pınarı Harekatı, Sakarya, Fırat, TSK, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:54 THY eylülde yüzde 82,9 doluluğa ulaştı
11:54 Avcılar'daki kadın cinayetine ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
11:54 Duvarı tırmanarak girdikleri sitedeki evi soydular
11:54 Duvarı tırmanarak girdikleri sitedeki evi soydular
11:53 sultangazi'de hafriyat kamyonu tehlike saça saça ilerledi
11:53 Sultangazi'de okula girmek isteyen 2 kişi güvenlik görevlisini darp etti
11:53 Rusya'da askeri nakliye uçağı gövdesi üzerine iniş yaptı
10.10.2019 11:55:04