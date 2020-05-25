SAKARYA'da bayramda denetimler devam etti

Sakarya'da bayramda denetimler devam ettiSAKARYA'da, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde şehirlerarası seyahat kısıtlaması nedeniyle polis ve jandarma ekipleri uygulamalarına devam ederken, TEM otoyolu ve D-100 Karayolu boş kaldı.

25.05.2020 16:01 | Son Güncelleme: 25.05.2020 16:06
Sakarya'da bayramda denetimler devam etti
SAKARYA'da, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde şehirlerarası seyahat kısıtlaması nedeniyle polis ve jandarma ekipleri uygulamalarına devam ederken, TEM otoyolu ve D-100 Karayolu boş kaldı.
Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının yanı sıra şehirlerarası seyahat kısıtlamasının da devam ettiği Sakarya'da, polis ve jandarma ekipleri denetimlerine devam ediyor. Şehre giriş ve çıkış yapan araçlar tek tek durdurularak araçlarda bulunanların evrakları kontrol ediliyor. Vatandaşların kısıtlamalara uyması nedeniyle hem TEM Otoyolu hem de D-100 Karayolu boş kaldığı görülürken, gerekli izinleri olanların şehre girmeleri ve çıkmalarına izin veriliyor.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
SAKARYA’da bayramda denetimler devam etti

Kaynak: DHA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Jandarma, Sakarya, Polis, Güncel, Haber

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