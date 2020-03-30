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Sakarya'da belediye başkanları ve kurumlardan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Sakarya'da bazı belediye başkanları ve kurum yetkilileri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na maaş desteğinde bulundu.

30.03.2020 22:20 | Son Güncelleme: 30.03.2020 22:20
Sakarya'da belediye başkanları ve kurumlardan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
Sakarya 'da bazı belediye başkanları ve kurum yetkilileri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na maaş desteğinde bulundu.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, milletin birliği ve beraberliği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına uyarak 6 aylık maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladığını bildirdi.
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu da Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde başlatılan kampanyaya bu ayki maaşını bağışlayarak "Bismillah" dediklerini belirterek, "Bereket, kardeşlik ve dayanışmanın şehri Adapazarı'mız, yardımlaşmanın en güzel örneklerini yine gösterecektir. Haydi!" ifadelerini kullandı.
Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ise bugünün birlik ve dayanışma günü olduğunu vurgulayarak üç aylık maaşını bağışladı.
Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç ve başkan yardımcıları Rahmi Şengül ile Serkan Cerrahoğlu da birer, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya ise 3 aylık maaş desteğinde bulundu.
Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan da bir aylık maaşını kampanyaya bağışladığını belirterek "Allah zor günleri en az hasarla geçirmeyi nasip etsin." dedi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Sakarya'da belediye başkanları ve kurumlardan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Haberler

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