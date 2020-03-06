Sakarya'da belediye başkanlarından Özkoç'a tepki

SAKARYA Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve ilçe belediye başkanları, CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

?Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve beraberindeki ilçe belediye başkanları, Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen basın açıklamasında CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Yüce, "Hayatı, davası ve mücadelesiyle ülkemiz tarihine adını altın harflerle yazdıran, çalışmalarıyla ülkemize itibar kazandıran, milli mücadele ruhunun vatanımızın her ferdinde nakşolmasına vesile olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsına yönelik yapılan bu açıklamayı telin ediyor ve en sert şekilde kınıyoruz" dedi. Türkiye'nin kritik bir dönemden geçtiğini belirten Yüce, "Türkiye'nin birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacının olduğu, kahraman Mehmetçiklerimizin dört bir satıhta destanlar yazdığı son derece önemli ve kritik dönemde, bu tür talihsiz açıklamaların kimleri memnun edeceğini, basireti ve feraseti son derece yüksek olan aziz milletimizin takdirine arz ediyoruz. Türkiye'nin milli birlik ruhu ile destan yazdığı bu dönemde, siyasi muhalefetin de milli bir hüviyete kavuşmasını hem demokrasimiz hem de aziz milletimizin huzuru ve refahı adına temenni ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüdüğümüz yolda, hakkı savunmak ve milletimizin bekası için dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

- Sakarya