Sakarya'da Belediye Otobüsünde İnternet Hizmeti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi
bünyesinde hizmet veren halk otobüslerinde internet dönemi başladı.
Ulaşım Dairesi Başkanı Fatih
Pistil, yaptığı yazılı açıklamada, toplu taşıma standartlarını yükseltmeye yönelik adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti.
Halk otobüsü araçlarında tüm yolcu biniş bilgilerine anında ulaşılabilen yeni validatör sistemini bir süre önce kullanıma sunduklarını hatırlatan Pistil, "Şimdi ise otobüslerimizde internet dönemini başlatıyoruz. Test kullanımlarına başladık. İnşallah toplu taşıma standartlarını yükseltecek yeni çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceğiz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Fatih,Sakarya Büyükşehir Belediyesi
26 Kasım 2018 Pazartesi 13:02