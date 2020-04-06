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Sakarya'da Berat Kandili özel programı internetten yayınlanacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Berat Kandili için hazırlanan özel programın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında internet üzerinden yayınlanacağını bildirdi.

06.04.2020 17:02 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:02
Sakarya'da Berat Kandili özel programı internetten yayınlanacak
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Berat Kandili için hazırlanan özel programın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında internet üzerinden yayınlanacağını bildirdi.
Belediyeden yapılan açıklamada, kandil nedeniyle belediyenin resmi Youtube hesabı "SakaryaBLD" üzerinden 7 Nisan Salı akşamı bir program düzenleneceği belirtildi.
Kur'an-ı kerim tilavetinin gerçekleştirileceği programda ayrıca, kaside ve ilahiler okunacağı, dualar edileceği kaydedildi.
Kovid-19 salgını dolayısıyla camilerin kapalı olduğu anımsatılan açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi olarak bu gecenin manevi iklimini evlere taşıyacağız. İstanbul Çamlıca Camisi imam hatibi İshak Danış, İstanbul Nuruosmaniye Camisi müezzini Nizamettin Sevil ve Sakarya Orhan Cami imam hatibi Alaattin Beşel, Kur'an-ı kerim tilaveti ile kaside ve ilahilerle bu özel gecede gönüllere dokunacak. Sakarya İl Müftü Vekili Paşa Bektaş ise dualar okuyacak. Tüm vatandaşlarımızı resmi Youtube hesabımızdan yayınlanacak 'Berat Gecesi Özel Programı'nı izlemeye davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kandil Dağı, Sakarya, Güncel
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