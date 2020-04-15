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Sakarya'da beş apartman koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 5 apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

15.04.2020 19:32 | Son Güncelleme: 15.04.2020 19:36
Sakarya 'nın Sapanca ilçesinde 5 apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.
Kovid-19 ile mücadele çerçevesinde, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Gazipaşa Mahallesi Kestanelik mevkisinde bulunan TOKİ konutlarındaki 4 apartman ile Özgürlük Caddesi'ndeki bir apartmanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.
Bunun üzerine bölgeye polis, sağlık ve Sapanca Belediyesi ekipleri sevk edildi.
Bölgede önlem alan polis ekipleri, apartmanlara giriş ve çıkışlara izin vermiyor.
Öte yandan apartmanlarda bulunanların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacağı öğrenildi.
Kaymakam Bilgehan Bayar, Belediye Başkanı Özcan Özen ile İlçe Sağlık Müdürü Arzu Ayan Bostancı bölgeye gelerek bilgi aldı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 2 Nisan'da Ozanlar Mahallesi'ndeki Mete Sokağı, 13 Nisan'da ise Şeker Mahallesi'ndeki Vişne ve Egemen sokaklar, ikinci bir emre kadar karantinaya alınmıştı. Sakarya’da beş apartman koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Kaynak: AA

Etiketler: Gazipaşa, Sapanca, Sakarya, Güncel
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