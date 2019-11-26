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Sakarya'da bıçaklı kavgaya ilişkin yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir kişinin bıçakla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

26.11.2019 19:04 | Son Güncelleme: 26.11.2019 19:04Sakarya'da bıçaklı kavgaya ilişkin yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı
'nın ilçesinde bir kişinin bıçakla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Ekinli Mahallesi muhtarı M.C. ve oğlu İ.C. ile İ.Y, A.Ö, R.K. ve H.A. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.C, bıçakla, babası M.C. ise aldığı darbeler sonucu yaralandı.
İ.C, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye sevk edilirken, İ.Y, H.A, A.Ö. ve R.K, gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.K. ve H.A, savcılıktaki sorgularının ardından salıverildi, nöbetçi hakimliğe çıkarılan A.Ö, tutuklandı, İ.Y, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erenler, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

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