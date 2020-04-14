Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sakarya'da bin 500 hükümlü infaz yasasından yararlanacak

İnfaz yasasının mecliste onaylanması sonrası Sakarya'da bin 500 hükümlü infaz yasasından yararlanacakAK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, TBMM'den geçerek yasalaştı.

14.04.2020 11:10 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:10
Sakarya'da bin 500 hükümlü infaz yasasından yararlanacak

İnfaz yasasının mecliste onaylanması sonrası Sakarya 'da bin 500 hükümlü infaz yasasından yararlanacak


AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, TBMM'den geçerek yasalaştı. Terör, cinayet, uyuşturucu ve cinsel suçlar kapsam dışı bırakan infaz düzenlemesiyle ülke genelinde 90 bin kişi tahliye olacak. Korona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla çıkan yasa sonrasında Sakarya'da bulunan Ferizli L Tipi Kapalı Cezaevi, Geyve Açık Cezaevi ve Hendek Açık Kadın Cezaevinde yatan bin 500 hükümlü yasa kapsamında tahliye olacağı öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Sakarya, MHP, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Salgın devam ederken Ramazan’da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı Haberler
Salgın devam ederken Ramazan'da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı Haberler
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı Haberler
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Morglarda yer kalmayınca cansız bedenler, personel odalarına koyuldu Haberler
Morglarda yer kalmayınca cansız bedenler, personel odalarına koyuldu
İmamoğlu’ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum Haberler
İmamoğlu'ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum
’Maaşın var, bakacaksın’ yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin Haberler
"Maaşın var, bakacaksın" yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin
Bugün sizi neler bekliyor? Haberler
Bugün sizi neler bekliyor?
Haberler ›› Güncel ››Sakarya'da bin 500 hükümlü infaz yasasından yararlanacak - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:41: Kayınbiraderini bıçakla başından yaraladı, motosikletle kaçarken yakalandı - Haber 12:40: Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar'dan Turizm Haftası mesajı - Haber 12:40: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 98 artarak 4 bin... - Haber 12:40: Kızılcahamam Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı - Haber 12:39: Güher, evde sanatla terapi yapıyor - Haber 12:32: Türk yapımı 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyen Neymar, hüngür hüngür ağladı - Spor 11:23: Süleyman Soylu'nun istifasını açıklamadan önce Fahrettin Koca ile tartıştığı iddia edildi - Haber