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Sakarya'da bina yangın

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

07.05.2020 04:56 | Son Güncelleme: 07.05.2020 04:57
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Korucuk Mahallesi 1714 Küme Evleri I-11 apartmanının çatı katında sahur vakti henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Duman bütün binaya yayılırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında, bazı apartman sakinleri dumandan etkilendi.
Bazı vatandaşlara olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi. Sakarya’da bina yangın

Kaynak: AA

Etiketler: Adapazarı, İtfaiye, Sakarya, Güncel, Haber

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