Haber, Son Dakika, Haberler

Sakarya'da bina yangını

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'da bina yangını
07.05.2020 04:38 | Son Güncelleme: 07.05.2020 05:10
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Korucuk Mahallesi 1714 Küme Evleri I-11 apartmanının çatı katında sahur vakti henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Duman bütün binaya yayılırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında, bazı apartman sakinleri dumandan etkilendi.
Bazı vatandaşlara olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Adapazarı, İtfaiye, Sakarya, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

İstanbul Eczacı Odası Başkanı maskelerin 1 TL’den satılamayacağını ifade etti Haberler
İstanbul Eczacı Odası Başkanı maskelerin 1 TL'den satılamayacağını ifade etti
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun ’mezar’ paylaşımı ortaya çıktı: Dünyaya bel bağlamayın Haberler
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun "mezar" paylaşımı ortaya çıktı: Dünyaya bel bağlamayın
ABD’de polisin sarhoş sanarak durdurduğu aracın şoförü 5 yaşında çocuk çıktı Haberler
ABD'de polisin sarhoş sanarak durdurduğu aracın şoförü 5 yaşında çocuk çıktı
Güney Kore istihbaratı: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ameliyat geçirmedi Haberler
Güney Kore istihbaratı: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ameliyat geçirmedi
TL’ye değer kaybettirmeye çalışan İngilizler, temerrüde düşerek kendi oyunlarının kurbanı oldu Haberler
TL'ye değer kaybettirmeye çalışan İngilizler, temerrüde düşerek kendi oyunlarının kurbanı oldu
Yerli solunum cihazında ilk ihracat tanesi 17.500 dolardan Litvanya’ya gerçekleştirildi Haberler
Yerli solunum cihazında ilk ihracat tanesi 17.500 dolardan Litvanya'ya gerçekleştirildi
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı Haberler
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı
Ece Üner, YKS tarihine ilişkin yorumuyla sosyal medyada gündem oldu Haberler
Ece Üner, YKS tarihine ilişkin yorumuyla sosyal medyada gündem oldu
Haberler››Güncel››Sakarya'da bina yangını - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

07:52: Freni boşalan tanker, karşı şeride geçti - Haber 07:51: Karslı iş adamından çiftçilere 24 ton gübre desteği - Haber 07:35: TEKİRDAĞ 8 yaşındaki üvey oğluna işkence yapan baba, tutuklandı - 2 - Haber 07:32: Türk Kızılay'dan Endonezya'da gıda yardımı - Haber 07:20: Somali'de sel felaketinde 16 kişi öldü - Haber 00:51: Kastamonu'da ilçe merkezinde yavru karaca görüntülendi - Haber 00:10: Kenya'da 3 haftadır etkisini gösteren şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 194 kişi öldü - Haber 21:24: Son dakika: 24 ilde hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları netleşti! Anneler Günü unutulmadı - Haber 11:36: Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti - Haber 10:29: Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı - Haberler