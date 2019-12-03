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Sakarya'da bir kadının öldüğü kazaya ilişkin sürücü tekrar gözaltına alındı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen ve bir kadının öldüğü kazaya ilişkin adli kontrol şartıyla salıverilen sürücü, savcılığın itirazı sonucu yeniden gözaltına alındı.

03.12.2019 09:20 | Son Güncelleme: 03.12.2019 09:20Sakarya'da bir kadının öldüğü kazaya ilişkin sürücü tekrar gözaltına alındı
'nın ilçesinde meydana gelen ve bir kadının öldüğü kazaya ilişkin adli kontrol şartıyla salıverilen sürücü, savcılığın itirazı sonucu yeniden gözaltına alındı.
Yalı Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki kaza sonrasında gözaltına alınan 18 yaşındaki sürücü Ş.A, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca karara yapılan itiraz, Karasu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince kabul edildi.
Kararın ardından jandarma ekipleri, sürücü Ş.A'yı Karasu ilçesindeki ikametinde yeniden gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye getirildi.
Şüphelinin savcılıktaki işlemleri devam ediyor.
Kaza
Önceki gün, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Ankara Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Ş.A. idaresindeki otomobil Ayşe Şirin'e (57) araç çarpmış, Şirin olay yerinde hayatını kaybetmişti. Kaza sonrası sürücü Ş.A. gözaltına alınmıştı.

Sakarya, Karasu, Güncel

Kaynak: AA

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