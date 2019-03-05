05 Mart 2019, 10:20
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Sakarya'da Bisiklet Hırsızlığı İddiası

Sakarya

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bisiklet hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bisiklet hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 6 farklı bisiklet hırsızlığı olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Adapazarı ilçesinde operasyon düzenleyen ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheli S.U'yu (20) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli S.U, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan polis ekiplerinin bisikletleri bulma çalışmasının devam ettiği öğrenildi. Güncel
Kaynak: AA