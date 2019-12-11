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Sakarya'da boğazına şeker kaçan çocuğu dolmuş şoförü hastaneye yetiştirdi

Sakarya'da bir dolmuş şoförünün, boğazına şeker kaçan çocuğu güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştirme anı araç kamerasına yansıdı.

11.12.2019 17:30 | Son Güncelleme: 11.12.2019 17:30Sakarya'da boğazına şeker kaçan çocuğu dolmuş şoförü hastaneye yetiştirdi
'da bir dolmuş şoförünün, boğazına şeker kaçan çocuğu güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştirme anı araç kamerasına yansıdı.
Güneşler- hattında dolmuşa annesiyle binen 4 yaşındaki Dilara Ö'nün boğazına şeker kaçtı. Kızının morardığını ve nefes alamadığını fark eden anne, bir anda bağırmaya başladı.
Dolmuş sürücüsü Samet Sarı, yolcuları indirip çocuğu Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Merkezi'ne götürdü.
Çocuğun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Bu arada olay anı araç kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde annenin yaşadığı panik anı, yolcuların dolmuştan inmesi ve şoförün hızla hastaneye gitmesi yer alıyor.

Serdivan, Güneşler, Sakarya, Anne, Güncel

Kaynak: AA

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