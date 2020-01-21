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Sakarya'da boşandığı eşi tarafından vurulan kadın yaralandı

Adapazarı ilçesinde bir kadın eski eşi tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

21.01.2020 11:05 | Son Güncelleme: 21.01.2020 11:07
ilçesinde bir kadın eski eşi tarafından tabancayla vurularak yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi Ana Sokak'ta karşılaşan C.B.K. (23) ile eski eşi F.A. tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine F.A'nın tabancayla ateş ettiği C.B.K, sokaktaki bir taksi durağına sığındı.
Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bu sırada C.B.K'ye ilk müdahaleyi durağın yanında bulunan bir tıp merkezindeki sağlık görevlileri yaptı.
Genç kadın tıp merkezindeki müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.
Sakarya'da boşandığı eşi tarafından vurulan kadın yaralandı

Yenidoğan Mahallesi, Adapazarı, Güncel

Kaynak: AA


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