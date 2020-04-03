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Sakarya'da boya yüklü kamyon yandı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde hareket halindeyken alev alan boya yüklü kamyon kullanılamaz hale geldi.

03.04.2020 15:08 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:40
Sakarya'da boya yüklü kamyon yandı
Sakarya 'nın Pamukova ilçesinde hareket halindeyken alev alan boya yüklü kamyon kullanılamaz hale geldi.
İznik-Pamukova kara yolunda Rıdvan Cengiz Yazıcı yönetimindeki 35 HNP 61 plakalı oto boyası yüklü kamyonun Mekece mevkisinde yokuş aşağı inerken balataları tutuştu.
Lastiklerdeki yangın kamyonun kasasında bulunan boyalara sıçrayınca kamyon bir anda alevler içinde kaldı.
Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın sonucu kamyonda hasar meydana geldi.
Olayın, aracın İzmir'den Sakarya'daki bir traktör fabrikasına boya götürürken meydana geldiği öğrenildi.
Bu arada yangın nedeniyle kara yolu bir süre çift yönlü olarak trafiğe kapalı kaldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Pamukova, Sakarya, Güncel
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