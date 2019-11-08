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Sakarya'da buğday dövme geleneği yaşatılıyor

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, sonbaharda 600 yıllık dibek taşında tokmakla buğday dövme geleneği sürdürülüyor.

08.11.2019 12:34 | Son Güncelleme: 08.11.2019 12:42 Sakarya'da buğday dövme geleneği yaşatılıyor
'nın ilçesinde, sonbaharda 600 yıllık dibek taşında tokmakla buğday dövme geleneği sürdürülüyor.
Akçakaya köylüleri, atalarından kalma dibek taşında dövdükleri buğdayla düğünlerde, mevlitlerde keşkek ve aşure yapıyor.
Köylülerden 60 yaşındaki Hanife Akkaya, buğdayları biçtikten sonra kaynatıp dibek taşında tokmakla dövdüklerini söyledi.
Buğdayları kabuklarını çıkardıktan sonra kurutmaya bıraktıklarını anlatan Akkaya, "Taştan yapılmış el değirmeniyle çekerek, bulgur haline getiriyoruz. Bunlardan aşurelik oluyor. Bu, doğduğumuzdan, büyüdüğümüzden beri bildiğimiz, atalarımızdan kalma bir geleneğimizdir. Biz de bunu sürdürüyoruz. Yıllardır ektiğimiz ürünleri, organik olarak yetiştirip, biçiyoruz. Sonra da burada dibek taşında dövüyoruz." diye konuştu.
Hakkı Filiz (69) de tokmakla buğday dövmeyi babalarından nasıl gördülerse o şekilde sürdürdüklerini belirterek, "Ürünlerimiz organiktir. Bulgurluk, aşurelik ve keşkeklik olarak kullanıyoruz. Makinede belki ilaç kullanıyorlar ama biz hiç ilaç kullanmadan yapıyoruz. İmece usulüyle hazırlıyoruz. Kadınlar yorulunca, erkekler dibek taşının başına geçerek dövüyor." ifadelerini kullandı.

Pamukova, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

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