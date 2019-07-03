03.07.2019 17:57
Haberler» Güncel» Haber

Sakarya'da cankurtaranlar iş başında

Sakarya

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı cankurtaran ekipleri, geçen ay 361 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı cankurtaran ekipleri, geçen ay 361 kişiyi boğulmaktan kurtardı.
Ekipler, Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde, özellikle dalgalı ve rip akıntısının bulunduğu bölgelerde boğulma vakalarına karşı dikkatle çalışıyor.
Sahillerde 61 personel, 40 cankurtaran kulesi, 7 jet ski ve bir zodyak bot ile görev yapıyor.
Ekipler geçen ay Karasu'da 279, Kocaali'de 68 ve Kaynarca'da 14 olmak üzere 361 kişiyi boğulmaktan kurtardı.
Boğulma tehlikesi geçirenlerden 113'ü hastaneye kaldırılırken, 248 kişi ayakta tedavi edildi.
Haftanın 7 günü 09.00-19.00 saatlerinde görev yapan ekipler, anonslarla vatandaşları rip akıntısı ve dalgalı denizde yüzmenin olası sonuçlarına karşı uyarıyor.
Kaynak: AA
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Kocaali, Karasu, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:21   Soğukoluk Yaylası'nın eski haline gelmesi 50 yıl sürecek
18:20   Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 5 yaralı
18:20   Borsa günü düşüşle tamamladı
18:20   Ani fren yapınca 4 araç birbirine girdi
18:19   Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, LGS Türkiye birincisi Çifci'ye forma hediye etti
18:19   Malezya'dan İsrail'e tünel tepkisi
18:19   AB'de başkanlık pozisyonları için uzlaşmaya varılması