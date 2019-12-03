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Sakarya'da çarptığı kadının ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü, savcılığın itirazı üzerine...

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir kadının öldüğü kazaya ilişkin adli kontrol şartıyla salıverilen ve savcılığın itirazı sonucu yeniden gözaltına alınan ehliyetsiz sürücü tutuklandı.

03.12.2019 10:12 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:12Sakarya'da çarptığı kadının ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü, savcılığın itirazı üzerine...
'nın ilçesinde bir kadının öldüğü kazaya ilişkin adli kontrol şartıyla salıverilen ve savcılığın itirazı sonucu yeniden gözaltına alınan ehliyetsiz sürücü tutuklandı.
Önceki gün Yalı Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki kaza sonrasında gözaltına alınan 18 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Ş.A, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bunun üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca karara yapılan itiraz, Karasu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince kabul edildi.
Kararın ardından jandarma ekipleri, Ş.A'yı Karasu ilçesindeki ikametinde yeniden gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen şüpheli, çıkarıldığı Karasu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Kaza
Önceki gün, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Ankara Caddesi'nde Ş.A. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Ayşe Şirin'e (57) çarpmış, Şirin olay yerinde hayatını kaybetmişti. Kaza sonrası sürücü Ş.A. gözaltına alınmıştı.

Sakarya, Karasu, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

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