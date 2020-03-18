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Sakarya'da cemaatle namaz kılma isteği tartışmaya dönüştü

Sakarya Akyazı Gazi Süleyman Paşa Camii'nde öğlen vakti cemaatle namaz kılmak isteyenlerle kılınmaması gerektiğini söyleyenler arasında tartışma çıktı. İmam olaya müdahale ederken "Bizi zor duruma düşürürseniz camileri kapatırlar" dedi.

18.03.2020 16:18 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:31

Koronavirüse karşı Diyanet'in cemaatle namaz kılınmasına ara verilmesi kararı tartışmalara neden oluyor. Sakarya Akyazı Gazi Süleyman Paça Camii'nde yaşanan tartışmaya imam "Bizi zor duruma düşürürseniz camileri kapatırlar" sözleriyle müdahale etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı, koronavirüse karşı camilerde cuma ve vakit namazlarının cemaatle kılınmasına ara verilmesi kararı almasına rağmen bu karara uymak istemeyenler de oluyor.

SAKARYA'DA CEMAATLE NAMAZ KILMA TARTIŞMASI YAŞANDI

Sakarya'nın yerel sitelerinden Medyabar'ın haberine göre; Akyazı Gazi Süleyman Paşa Camii'nde bir grup vatandaş, cemaatle namaz kılınmasını imamdan istedi. Cami imamı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gönderilen genelgeyi cemaate hatırlatarak cemaatle namaz kıldıramayacağını söyledi. İmam cemaate genelgeyi anlatırken cemaat arasında önce tartışma daha sonrada arbede çıktı.Çıkan arbede camide bulunan cemaat tarafından büyümeden önlendi.

"ISRAR EDERSENİZ CAMİLERİ KAPATIRLAR"

İmamın cemaate söylediği şu sözler ise dikkat çekti: "Talimatta cemaat yapılamaz diyor. Ben de namaz kıldırmak istiyorum ama şu an yapmak çok yanlış. Devlet bir karar aldı. Lütfen camide cemaatle namaz kılmayalım. Herkes bireysel olarak namaz kılsın. Bizi zor duruma düşürürseniz bu sefer camileri kapatırlar. Lütfen bizi de zor duruma düşürmeyin."

NE OLMUŞTU?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, pazartesi günü canlı yayında kameralar karşısına geçerek koronavirüs salgını nedeniyle camilerde cuma namazı ve vakit namazlarnın cemaatle kılınmasına ara verildiğini açıkladı. Erbaş, cemaatle namaz kılmak isteyenlere ise cami görevlilerinin izin vermeyeceğini söylemişti.

Sakarya’da cemaatle namaz kılma isteği tartışmaya dönüştü

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Cemaatle namaz kılma isteği tartışmaya dönüştü
Etiketler : Sakarya, Akyazı, Güncel

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