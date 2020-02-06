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Sakarya'da cep telefonunu gasbettiği iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, Irak uyruklu kişinin cep telefonunu gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

06.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:20Sakarya'da cep telefonunu gasbettiği iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı
'nın ilçesinde, uyruklu kişinin cep telefonunu gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Bankalar Caddesi'nde Irak uyruklu Y.M'nin (15) elindeki cep telefonunun çalındığını öğrenen çarşı ve mahalle bekçileri, şüphelileri yakalamak için harekete geçti.
Yaptıkları araştırmada 1'i kadın 4 şüphelinin eşkalini belirleyen bekçiler, haklarında çeşitli suçlardan çok sayıda sabıkası bulunan M.A.B. (15), F.G.H. (17), D.C.P. (16) ve S.S.'yi (20) Kentpark'ta yakaladı.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, mağdura ait telefon ve olayda kullanıldığı iddia edilen bıçak ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.G.H. (17), D.C.P. (16) ve S.S. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, M.A.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adapazarı, Sakarya, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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