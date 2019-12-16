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Sakarya'da çıkan yangın 3 saatte kontrol altına alındı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kum boşaltmak için damperini kaldıran kamyonun elektrik tellerine takılması sonucu çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

16.12.2019 20:38 | Son Güncelleme: 16.12.2019 20:43Sakarya'da çıkan yangın 3 saatte kontrol altına alındı
'nın ilçesinde kum boşaltmak için damperini kaldıran kamyonun elektrik tellerine takılması sonucu çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

Olay, Adapazarı ilçesi Hızırtepe Mahallesi Yalçın Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kamyon sürücüsü damperini kaldırmak istediği sırada damper elektrik tellerine çarptı. Kopan elektrik telleri nedeniyle kamyonun yakıt deposu alev aldı. Kamyonun tutuşmasıyla alevler yol kenarındaki bir evin doğalgaz kutusuna sıçradı. Doğalgazın alevlenmesiyle yangın iyice büyüdü. Yangını gören vatandaşlar Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve AGDAŞ ekiplerine verdi. AGDAŞ ekipleri bölgenin doğalgazını keserken, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Hızırtepe Mahallesi Muhtarı Fatih Eltutan, "Olayın başladığı esnada evime doğru gidiyordum, o sırada olayın oluş anını gördüm. Kamyonet, kum boşaltmak için damperini kaldırdığı sırada yüksek gerilim hattının enerjisi yüksek olduğu için o metali çekti ve patlama yaptı. Patlama ile birlikte aracın alev alması bir oldu. Allah'tan şoför kamyonun içerisinden kendisini dışarıya zor attı. Patlamanın yaşandığı bölgede doğalgazın geçmesi yangını daha da büyüttü, ekipler gerekli müdahaleleri gerçekleştirdi. Allah'a şükür can kaybımız yok. Evde yangın esnasında birileri vardı ama onlar da tahliye edildi, durumlarının iyi olduğunu öğrendik" dedi.

Öte yandan, ekipler mahalleye doğalgaz ve elektrik verilebilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. - SAKARYA

Adapazarı, Sakarya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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