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Sakarya'da çıkan yangın ev ve samanlığı kullanılmaz hale getirdi

Sakarya'nın Karasu ilçesindeki bir samanlıkta çıkan yangında ev ve samanlık kullanılmaz hale geldi.

26.09.2019 10:13Sakarya'da çıkan yangın ev ve samanlığı kullanılmaz hale getirdi
Sakarya'nın Karasu ilçesindeki bir samanlıkta çıkan yangında ev ve samanlık kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Karasu ilçesi Limandere Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.S., isimli şahsın annesi ile beraber yaşadığı tek katlı evin alt kısmındaki samanlıkta elektrik kontağından yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek bütün ev ve samanlığı sardı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Çıkan yangında ev ve samanlık kullanılmaz hale gelirken, jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Limandere, Sakarya, Karasu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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