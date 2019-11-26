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Sakarya'da çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi

Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan ve yandaki eve de sıçrayarak büyüyen yangında iki ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

26.11.2019 10:17 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:22Sakarya'da çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi
'nın ilçesinde çıkan ve yandaki eve de sıçrayarak büyüyen yangında iki ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, dün akşam saatlerinde Geyve ilçesi Çamlık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.D. isimli vatandaşa ait evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yan tarafta bulunan A.Ç.'ye ait eve de sıçradı. Yangının verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Herhangi bir can kaybının olmadığı olayda alevlere teslim olan 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya'da olayın yaşandığı bölgeye gelerek yangın sonucunda evleri kullanılamaz hale gelen ev sahiplerine geçmiş olsun dileklerini iletti. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Sakarya, Geyve, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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