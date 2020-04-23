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Sakarya'da coşkulu 23 Nisan kutlaması

Sakarya'da Türk Kızılayı, sokak sokak dolaşarak müzik eşliğinde hediyeler vererek çocukların bayramını kutladı.

23.04.2020 15:03 | Son Güncelleme: 23.04.2020 15:07
Sakarya'da coşkulu 23 Nisan kutlaması
Sakarya'da Türk Kızılayı, sokak sokak dolaşarak müzik eşliğinde hediyeler vererek çocukların bayramını kutladı. Mutlulukları gözlerinden okunan çocuklar ve vatandaşlar, etkinliğe dans ederek eşlik ettiler. Salgına rağmen renkli görüntülere sahne olan etkinlik, diğer bayramları aratmadı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda 31 şehirde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Sakarya Türk Kızılay Şubesi tarafından düzenlenen organizasyonda coşkulu bir şekilde kutlandı. Türk Kızılayı ve gönüllü AFAD personelinin yardımıyla sokak sokak dolaşan ekipler, müzik eşliğinde hediyeler vererek çocukların gününü kutlandı. Kızılay Sakarya Şube Başkanlığı ve özel bir organizasyon şirketinin işbirliğinde Sakarya'nın muhtelif cadde ve sokaklarında gezici araçlarla 23 Nisan şarkıları eşliğinde maskotlar gösteriler yaptı. Çocukların ve vatandaşlar da evlerinin balkonlarından 23 Nisan şarkılarına eşlik ettiler.

Yaklaşık 1 aydır evlerinden ayrılamayan çocuklara sürpriz yapmak istediklerini belirten Türk Kızılay Sakarya Şube Başkanı Zahit Tiryaki, "Biz yaklaşık 1 aydır evlerinden ayrılamayan çocuklarımıza bir sürpriz yapmak istedik. Sakarya Şube Başkanlığı olarak gönüllülerimiz ile birlikte mahalle mahalle, sokak sokak geziyoruz bir organizasyon firmamız ile. Hem çocuklarımızı eğlendiriyoruz, onlar için ayrıca maskotlar getirdik. Aynı zamanda küçük hediyeler ve Türk bayrakları ile evlerinde bir nebzede olsa onları eğlendirmeye, 23 Nisan'ı onlar için coşkulu kılmaya çalışıyoruz. AFAD gönüllülerimizden de faydalanıyoruz. Organizasyonu biz Kızılay olarak yürütüyoruz. Diğer illerimizde de buna benzer faaliyetler olabilir ama bu Sakarya için özel ve güzel bir etkinlik oldu. Ümit ediyoruz ki çocuklarımızda eğleniyorlar, çünkü bunu sokak ve evlerindeki neşelerinden anlayabiliyoruz. Milli egemenliğimizin tecelli ettiği 100'üncü kuruluş yıl dönümü, ben bu vesileyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramımızı kutluyor, ilelebet daha güzel gün ve bayramlarda buluşmak ümidi ile bütün halkımıza teşekkür ediyorum" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Türk Kızılayı, 23 Nisan, Sakarya, Güncel , Haber
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