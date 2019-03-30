Sakarya'da Cumhur İttifakı'ndan "Sevgi Yürüyüşü"

Sakarya
'da Cumhur İttifakı tarafından "Sevgi Yürüyüşü" düzenlendi.
Cumhur İttifakı partilerince düzenlenen etkinlik kapsamında Adapazarı
Belediyesi önünde bir araya gelen AK Parti
ve MHP
üyeleri ile vatandaşlar Çark Caddesi'nin sonuna kadar yürüdü.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz
, burada yaptığı konuşmada, teşkilatın en alt kademesinden en üst kademesine kadar yerel seçimler için çok çalıştıklarını söyledi.
Cumhur İttifakı'nın Türkiye
'nin her yerinde ahenkli işlediğini anlatan Yavuz, vatandaşları sandıklara sahip çıkmaya davet etti.
Yerelde Cumhur İttifakı adaylarına verilen oyların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ı güçlendireceğini kaydeden Yavuz, "Zorlaştıran değil kolaylaştıran, iten bölen değil birleştiren, haklı güçsüzleri haksız güçlülere karşı koruyan yönetim anlayışıyla yola çıkan Cumhurbaşkanımızı yalnız ve desteksiz bırakamayız." dedi.
AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever de vatandaşlardan sandıklara giderek demokrasiye sahip çıkmalarını beklediklerini kaydetti.
Cumhur İttifakı AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce
ise kent için hazırladıkları projeleri anlatarak destek istedi.
Yürüyüşe AK Parti Sakarya milletvekilleri Kenan Sofuoğlu
, Recep Uncuoğlu
ve Çiğdem Erdoğan Atabek
, Cumhur İttifakı ilçe belediye başkan adayları
, partililer ve vatandaşlar katıldı.
Konuşmaların ardından vatandaşlara karanfil dağıtıldı.
AK Parti, Sakarya, Güncel
Kaynak: AA