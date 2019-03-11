Sakarya'da Dağda Mahsur Kalan 7 Genç Kurtarıldı

Kaynak: AA

Sakarya'nın Hendek ilçesinde gezmek için çıktıkları dağda mahsur kalan 7 genç, 5 saatlik çalışma sonucunda kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, motosikletleriyle gezmek için dün Çamlıca Gölü'ne giden, yaşları 15-19 arasında değişen 7 arkadaş, dönüş yolunda kar nedeniyle motosikletleri arıza yapınca dağda mahsur kaldı.Benzinleri de biten 7 genç, jandarmadan yardım istedi.Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen Hendek Jandarma Komutanlığı, Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE), Sakarya Afet Bilinçlendirme ve Afete Hazırlama Derneği (SABAH) ekipleri, traktör yardımıyla Çamlıca Gölü'ne ulaştı.Yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucunda kurtarılan 7 gencin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Gençler, işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi.