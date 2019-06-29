29.06.2019 13:45
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Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 5 tutuklama

Sakarya

SAKARYA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 kişi çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

SAKARYA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda  gözaltına alınan 5 kişi çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü , DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesine yönelik olarak  26 Haziran günü yaptıkları operasyon kapsamında DEAŞ silahlı terör örgütü adına örgütsel faaliyet yürüttükleri tespit edilen 5 kişiyi gözaltına aldı. 4'ü yabancı uyruklu olan şüphelilerden 2'sinin Suriye , 2'sinin Iraklı olduğu belirlenirken, zanlıların Türkiye 'ye gelmeden önce Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ adına çeşitli eylemlere katıldıkları tespit edildi. Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadelerinin ardından 5 DEAŞ'lı sevk edildikleri Sakarya Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: DHA
Sakarya , Güncel

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