Sakarya'da Deaş Operasyonunda 1 Tutuklama

Sakarya
'da DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacıyla yapılan operasyonda gözaltına alınan Irak
uyruklu şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacıyla başlatılan operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, düzenlenen operasyonla Irak uyruklu N.N.H.H.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA
Sakarya
26 Kasım 2018 Pazartesi 18:08