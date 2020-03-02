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Sakarya'da DEAŞ şüphelisi 4 Irak uyruklu şüpheli gözaltına alındı

Sakarya Emniyet Müdürlüğü tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik devam eden operasyonlar sonucunda Irak uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

02.03.2020 10:49 | Son Güncelleme: 02.03.2020 10:49Sakarya'da DEAŞ şüphelisi 4 Irak uyruklu şüpheli gözaltına alındı
Emniyet Müdürlüğü tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik devam eden operasyonlar sonucunda uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Ekipleri (TEM) tarafından DEAŞ terör örgütünün eylemlerinin önlenmesi ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri şeklinde haklarında bilgiler bulunan Irak uyruklu 4 şüpheli, TEM ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - SAKARYA

Sakarya, Irak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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2.03.2020 12:10:28