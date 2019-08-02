Haberler» 3. Sayfa» Haber

Sakarya'da defineciler suçüstü yakalandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde jandarma ekipleri kaçak kazı yapan 4 defineciyi suçüstü yakaladı.

02.08.2019 15:15 Sakarya'da defineciler suçüstü yakalandı
Sakarya'nın Hendek ilçesinde jandarma ekipleri kaçak kazı yapan 4 defineciyi suçüstü yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, Hendek İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timleri Hendek ilçesi Yukarıhüseyinşeyh Mahallesinde kaçak kazı yapıldığına dair aldığı duyum üzerine harekete geçti.

Jandarma olay yerine gelerek saklandı. Olay yerinde bekleyen jandarma ekipleri, olay yerine gelen define avcıları A.A., İ.B., N.K. ve Y.Z. isimli dört şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Kazı alanındaki define aramakta kullanılan 65 kalem malzemeye el konulduğu belirtildi. Gözaltına alınan dört şüpheli şahısta jandarmadaki işlemlerin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. - SAKARYA

Jandarma, Sakarya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:57   Belediye başkan yardımcısını yaralayan şahıs tutuklandı
17:56   Alev alev yanan otobüsü çeken vatandaş Açıklaması
17:53   Kilis'te silahlı kavga: 2 yaralı
17:52   Çanakkale'de uyuştucu operasyonu: 1 tutuklama
17:51   Diplomasız Ürdünlü dişçiye baskın
17:45   Frankfurt polisi alarma geçti
17:45   80 yaşındaki annesi gözünün önünde yanarak can verdi