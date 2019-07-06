06.07.2019 21:09
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Sakarya'da deniz mayını bulundu

Sakarya

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde balıkçıların ağına deniz mayını takıldı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde balıkçıların ağına deniz mayını takıldı.
Caferiye Mahallesi Melenağzı mevkisinde balıkçılar, ağlarına top şeklinde üzerinde mekanizma ve kablo bulunan bir cismin takıldığını gördü. Sahile getirilen cismin incelenmesi için jandarmaya haber verildi.
Bölgede çevre emniyeti alan jandarma ekipleri, cismin fotoğrafını Kuzey Deniz Saha Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü birimlerine gönderdi.
Yapılan araştırmada, cismin deniz mayını olduğu tespit edildi.
Mayının imha edilmesi için Kuzey Deniz Saha Komutanlığı ile çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
Kuzey Deniz, Kocaali, Sakarya, Güncel

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