08.07.2019 20:56
Haberler» Güncel» Haber

Sakarya'da deniz mayını bulunması

Sakarya

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde bulunan ve Rus yapımı olduğu belirlenen deniz mayını imha edildi.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde bulunan ve Rus yapımı olduğu belirlenen deniz mayını imha edildi.
Alınan bilgiye göre, Caferiye Mahallesi Melenağzı mevkisinde balıkçıların ağına takılan deniz mayınının Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sualtı Savunma (SAS) Grup Komutanlığı ekiplerince yapılan incelemede, 1910-1912 yıllarına ait MO8 Rus tipi deniz mayını olduğu tespit edildi.
Mayın, SAS ekiplerince, daha önce boşaltılan Ortaköy Mahallesi mevkisinde patlayıcı madde düzeneği ile patlatılarak ihmal edildi.
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 6 Temmuz'da balıkçılar, ağlarına top şeklinde üzerinde mekanizma ve kablo bulunan bir cismin takıldığını görmüş, yapılan araştırmada, cismin deniz mayını olduğu tespit edilmişti.
Kaynak: AA
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Kocaali, Sakarya, Güncel

Son Dakika Haberleri
22:05   Gümüşhane'de 118 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
22:02   PENDİK'TE HAMİLE KADININ BULUNDUĞU ARACA SALDIRAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI
22:01   Yunanistan'da yeni kabine belli oldu
22:00   İngiltere'de iğrenç olay! Devlet sarayının bahçesinde cinsel ilişkiye girdiler
21:59   İnegöl'de otomobiller çarpışması güvenlik kamerasında
21:56   İBB'DE TEMMUZ AYI İLK MECLİS TOPLANTISI YAPILDI - 2
21:56   FETÖ'nün gerçek yüzü İngiltere'de anlatıldı