30.06.2019 18:03
Haberler » Güncel » Haber

Sakarya'da denize giren genç kayboldu

Sakarya

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 19 yaşındaki genç denize girdikten sonra kayboldu.

Sakarya 'nın Karasu ilçesinde 19 yaşındaki genç denize girdikten sonra kayboldu.
Alınan bilgiye göre, denize girmek için ilçeye gelen Özgür S. (19), Şahin S. (23) ve Özcan S. (25), Doğu Karadeniz Caddesi 32 Evler mevkisinde suya girdikten bir süre sonra dalgaların arasında gözden kayboldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine jet ski ve botların desteğiyle arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Boğulma tehlikesi geçiren 2 genç, cankurtaran ekiplerince kıyıya çıkarılarak Karasu Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.
Özgür S'yi ise arama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
Karadeniz Caddesi , Karasu , Sakarya , Güncel

Son Dakika Haberleri
19:05 Dikili'de orman yangını (1)
19:05 Bayburt'taki "Atatürk heykeli" tartışması
19:04 Şehit teğmen son yolculuğuna uğurlandı (2)
19:04 Taksim'de 'Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi
18:58 İZMİR Şehit Jandarma Teğmen Dolunay, İzmir'de son yolculuğa uğurlandı
18:57 Başkan Demir: "Ömrüm milletime feda olsun"
18:57 Isparta'da uyuşturucu operasyonu