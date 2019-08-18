Haberler» Güncel» Haber

Sakarya'da dere kenarında erkek cesedi bulunması

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde dere kenarında erkek cesedi bulunmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan Afgan uyruklu 2 kişi adliyeye götürüldü.

18.08.2019 13:00 Sakarya'da dere kenarında erkek cesedi bulunması
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde dere kenarında erkek cesedi bulunmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan Afgan uyruklu 2 kişi adliyeye götürüldü.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma sonucu gözaltına alınan F.A ve F.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen iki şüpheli, Geyve Adliyesine sevk edildi.
Zanlıların savcılıktaki sorguları devam ediyor.
Taraklı ilçesinde 16 Ağustos'ta Göynük Deresi kenarında boynundan bıçaklanmış halde bulunan cesedin Afgan uyruklu Zamır Zazai'ye ait olduğu belirlenmiş, F.A. ve F.M. yolcu midibüsünde gözaltına alınmıştı.

Taraklı, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:46   Tekirdağ'da kaçak midye avlayan 5 kişi gözaltına alındı
13:46   TOKAT Gazi olduğu günün 4'üncü yıl dönümünde düğününü yaptı
13:45   Sason'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı
13:45   Sivasspor'a 2 gün izin verildi
13:45   Yol köpürmüştü: 3 kişi gözaltına alındı
13:44   Elektrik akımına kapılan Caner, 13 gün sonra öldü
13:44   Hırsızlık zanlıları tutuklandı