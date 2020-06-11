Sakarya'da dereye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde dereye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

11.06.2020 17:35 | Son Güncelleme: 11.06.2020 18:18
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde dereye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi Karacasu Caddesi kanal boyu üzerinde seyreden İsmet A. idaresindeki otomobil, sürücünün başka bir otomobile çarpmamak için manevra yapması sonucu yoldan çıkarak Karacasu Deresi'ne devrildi. Ters dönen ve üst kısmı suya gömülen otomobilin sürücüsü son anda araçtan çıkmayı başardı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü, Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Araç, çekici yardımıyla sudan çıkarıldı. Sakarya’da dereye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaynak: AA

Etiketler: İnönü mahallesi, Sakarya, Akyazı, Güncel, Haber

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