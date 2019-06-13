Sakarya'da dilencilere "geçit" verilmeyecek

Sakarya
İl Emniyet Müdürlüğünce değerlendirme toplantısı düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenliği Yönetim Sistemi Konferans Salonu'nda emniyet ve zabıta personelinin katılımıyla düzenlenen toplantıda konuşan Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih
Kaya, şehrin bazı sorunlarını görüşmek üzere bu toplantıyı düzenlediklerini söyledi.
Kaya, bu yıl "Suçla Sinerjik Mücadele" projesini başlattıklarını ve çok önemli başarılar elde ettiklerini belirtti.
"Suçla Sinerjik Mücadele" projesiyle şehirdeki suçların önlenmesini amaçladıklarını ifade eden Kaya, "Bu hedefe yönelik herkesin katkısını almak ana amacımız. Bu projeyi başlattık ve bir önceki yıla göre suçlarda yüzde 20 azalma kaydettik. 81 ilin her ay bir başarı sıralaması var, bu başarı sıralamasında da ilk 5'lere tırmandık. Bugünkü esas toplantımızın özü kentteki dilenci hareketlerini ve dilenciliklere bir son vermek. Dilenciliğin suç dünyasına birçok olumsuz yansımaları oluyor. Çocuklar tehlikeye açık hale geliyor, art niyetli aileler bu çocukları yönlendiriyor, suça itiyor. Biz istiyoruz ki Sakaryamızın huzur ve barış adası olması yönünde konumu çok güçlensin. Sakarya denince akla huzur ve barış kenti kavramları gelsin. Bu nedenle zabıtamızla bir iş birliği yapmak üzere toplandık. Hedefimiz şehrimizde hiçbir yerde, hiçbir zaman dilenci görmemek. Sosyal yardımlaşmamız hem devletimizin kurallarında hemde toplumumuzun kültüründe var olan ve önde gelen bir devletiz, milletiz. Hem dinimizde, örf ve adetimizde bu böyle. Bunun sömürüsünü ve ticaretini yapan insanlarda var. Kimi kasıtlı, kimi bilinçsiz olarak yapıyor. Biz bu konuda halkın bilinçlenmesine katkı sunmak istiyoruz." diye konuştu.
Devlet, belediyeler ve sosyal toplum örgütlerinin yardıma muhtaç insanlara her zaman yardımcı olduğunu kaydeden Kaya, şunları söyledi:
"Eğer bir insan dileniyorsa ya arsızlığındandır ya da devletin, STK'ların adreslerini bilememesinden ötürüdür. Devlette, belediyelerde, STK'larda yardıma her zaman hazırdır. İnsanlar yardıma muhtaç adresler arıyor. Vatandaşlarımız dilenciye para vermek yerine, bu adreslere o şahısları götürürlerse hiçbir sorun kalmaz. Dilenerek kolay para kazanma yolunu öğrenen insanlar bu sefer başka suç sahalarına karışıyor. Çocuğa yönelik tehlikeler ve tehditler de artıyor. Çocukları dilencilikte aracı olarak kullanmak suçtur. Bunu adliyeyle buluşturmak da bizim görevimiz. Biz bu işe hevesi olanların hevesini kursağında bırakacağız. Kişi muhtaç ise o ihtiyacı en iyi seviyede gidereceğiz. Şehrin sokaklarında dilencileri azaltmak bizim genel suç sayımızda da önemli azalmalara neden olacağını düşünüyoruz. Yarın da güzel bir planlamayla bu işi başlatacağız."
Kaynak: AAemniyet müdürlüğü
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